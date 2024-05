Até o início desta semana Flávia Schaefer vivia a rotina de secretária municipal da Saúde e Bem Estar no município de Sinimbu, encarapitado entre morros no Vale do Rio Pardo. Mas, como na música, um rio cruzou pela sua vida. E ela, do dia para a noite de terça-feira, virou uma flagelada, como tantos que sempre ajudou a cuidar. A secretária teve a residência inundada até o teto, móveis arrastados e enlameados, roupas levadas pelas águas. Desde então dorme dentro de um carro, sem ter como voltar para casa.