Bairros das regiões norte, sul e central seguem como os mais afetados pela cheia do Guaíba, em Porto Alegre, neste sábado (4). Na avaliação da prefeitura, a subida do nível desacelerou nas últimas horas, mas ainda assim superou os 5 metros durante a manhã, a primeira vez desde que existe medição no Cais Mauá, no Centro.