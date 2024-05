O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, voltou a pedir que moradores deixem pontos da Zona Norte devido ao vazamento do dique do Arroio Feijó. Em entrevista à Rádio Gaúcha neste sábado (4), Melo citou vilas que devem ser evacuados por conta do risco: Asa Branca, Farroupilha, Brasília, Minuano e Elizabeth, todas na região do bairro Sarandi.