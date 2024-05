Em entrevista à Rádio Gaúcha, na tarde desta sexta-feira (3), o diretor-geral do DMAE, Mauricio Loss, alertou para a possibilidade de rompimento das comportas 11 e 12, do sistema de proteção a cheias de Porto Alegre. Ambos ficam mais próximos da região da ponte do Guaíba com vão móvel, no encontro da Voluntários da Pátria com a Avenida Sertório.