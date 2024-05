Impactante. A cheia do Guaíba avançou e chegou no cruzamento da Rua dos Andradas com a General Câmara (antiga Ladeira), no Centro Histórico de Porto Alegre. Em torno das 8h deste sábado (4), a cena impressionava quem tentava passar pelo local. Na enchente histórica de 1941, um barco foi fotografado conduzindo vítimas das águas no mesmo ponto.