Eldorado do Sul sofre com a força das águas do Rio Jacuí, que invadiu a cidade da Região Metropolitana. Segundo a Defesa Civil da cidade, mais de 10 mil pessoas estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Ainda conforme as autoridades locais, mais de 10 mil casas foram atingidas, sendo que metade das residências na região urbana. Os bairros mais afetados são Cidade Verde, Vila da Paz, Picada, Parque Eldorado, Bom Retiro, Sans Souci, Assentamento Irga e Chácara.