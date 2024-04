Inacabado desde a década de 1950, o Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, enfrentou interdições administrativas e judiciais ao longo dos anos. Após décadas de abandono, falta de manutenção e um imbrólio envolvendo proprietários e poder público, foi condenado por laudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) — que atestou o comprometimento das estruturas e apontou que, se nada for feito, o prédio de 19 andares vai desabar.