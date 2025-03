Polêmica na Capital Notícia

Secretária da Cultura de Porto Alegre se diz favorável ao Carnaval na Cidade Baixa, após prefeitura proibir eventos no bairro

A prefeitura proibiu as atividades acatando recomendação do Ministério Público, que foi acionado após reuniões das associações de moradores e comerciantes do local com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo