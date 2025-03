Baixo nível de reservatórios afeta o abastecimento de água em 16 bairros de Viamão

Para minimizar o problema que estaria se arrastando desde sexta-feira, família adaptou uma cisterna para a água da chuva. Elaine Feijó do Espirito Santo / Arquivo Pessoal

Em decorrência do baixo nível dos reservatórios, 16 bairros de Viamão estão sem água ou com baixa pressão desde a manhã desta terça-feira (4). O motivo, conforme a Corsan, é o alto consumo por parte da população em decorrência do forte calor.

A empresa enviou caminhões-pipa para atender as regiões afetadas. Estão com problemas no abastecimento os bairros Araçá, Branquinha, Capororoca, Florescente, Jardim Imperial, Martinica, Passo das Pedras, Planalto, Santa Clara, São Tomé, Viamopolis, Vila Universal, Beco dos Cunha, Jardim Krahe, Santo Onofre e São Lucas. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado até a noite desta terça-feira.

Alguns locais, conforme os moradores, estão sem água desde a última sexta-feira (28). Na segunda-feira, a Corsan informou que a falta de água em Viamão, durante o final de semana, ocorreu por problemas eletromecânicos e negou que desabastecimento tenha iniciado na semana anterior.

