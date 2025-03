Falha em dispositivo permitiu que ônibus arrancasse enquanto idosa desembarcava, diz EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acredita que um problema no dispositivo de segurança permitiu que um ônibus arrancasse enquanto uma idosa desembarcava em Porto Alegre. Ela caiu na Avenida da Azenha e foi atropelada pelo coletivo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

— Todos os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2011 já vêm de fábrica com esse sistema e com esse sensor. Nos de 2010 para trás, não é obrigatório, mas esse sim, tem e deveria estar funcionando. Algum problema houve que permitiu esse arranque — afirma o diretor de operações da EPTC, Carlos Pires.

A empresa Trevo, responsável por operar a linha Pereira Passos, informou que demitiu o motorista e sustenta que o equipamento de segurança estava funcionando normalmente no dia em que o ônibus saiu da garagem.

Clarinda Silva da Silva , 71 anos, está internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital. O estado de saúde dela inspira cuidados, segundo a instituição.

Conforme a EPTC, desde outubro de 2024, 73 ônibus foram autuados por problemas neste dispositivo, que impede a abertura das portas com os veículos em movimento.

Investigação

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso, que aconteceu no dia 24 de fevereiro. Clarinda saiu de casa, na zona sul de Porto Alegre, e embarcou no ônibus da linha Pereira Passos com destino à Avenida da Azenha para pagar contas.