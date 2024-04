O início da semana foi marcado por reuniões na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) relacionadas ao incêndio que atingiu uma pousada do bairro Floresta, em Porto Alegre, na semana passada. Participaram dos encontros, nesta segunda-feira (29), representantes da prefeitura da Capital, do comando-geral do Corpo de Bombeiros e de movimentos sociais.