Mulher morre após ser atropelada por moto na RS-040, em Viamão

Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar atendem ocorrência no km 5 da RS-040

O acidente ocorreu no km 5 da RS-040, na altura da parada 46, no sentido Viamão-Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), o motociclista teria avançado o sinal vermelho e atingido a idosa no momento em que ela atravessava a rodovia. Com o impacto, o corpo foi lançado para a pista do sentido oposto.