Agulha abre casa de shows com café e estúdio de rádio em antigos túneis no subsolo de shopping

Paredes de tijolo maciço que formam túneis no subsolo do Shopping Total, em Porto Alegre, passarão a reverberar sons de voz, guitarra, violão, baixo e percussão. Nesta semana, em dia ainda a ser definido, será inaugurado o Rádio Agulha. O espaço no empreendimento do bairro Floresta é uma releitura do antigo Agulha, casa de shows que ficou inundada na enchente de maio do ano passado e havia encerrado suas atividades.

A reabertura se dará na área onde funcionou a caldeira da antiga Cervejaria Brahma, instalada em 1911 no local e que encerrou as atividades no prédio em 1998. Após o complexo ser comprado e tornar-se um shopping center, em 2003, o espaço das caldeiras, embaixo da famosa chaminé, abrigou o restaurante Famiglia Faccin, de culinária italiana, que fechou em 2023.

Além de espaço para shows e de opções gastronômicas, uma novidade, o Rádio Agulha terá um estúdio de rádio, por isso a escolha do novo nome para o negócio. Este projeto será tocado pelo jornalista Marcélo Ferla. O canal será usado para divulgar o trabalho de artistas da cena local e brasileira, com playlists e entrevistas ao vivo. Uma janela de vidro permitirá que os frequentadores enxerguem o interior do estúdio.

Estão à frente do projeto o fundador do antigo Agulha, Eduardo Titton, o publicitário e empresário Mauro Dorfman e Camila Santos, que trabalhava na casa do 4º Distrito. Bruna Valenttini, que mora em Barcelona, participará da gestão de conteúdo e programação da rádio e da casa.

Restaurante e cafeteria

Uma das novidades do novo Agulha será a parte de restaurante e cafeteria, pois a casa não ficará mais aberta somente em dias de shows. De terça-feira a domingo, serão servidos cafés, almoços e jantas. O espaço terá capacidade para até 120 clientes sentados.

No cardápio, pizzas, pratos com carnes e frutos do mar, opções vegetarianas e petiscos, como um "bolovo" que já era servido na operação do 4º Distrito.

— Teremos boas bebidas, comidas e drinques autorais. Fizemos questão de ter som de qualidade e com história. Resgatamos projetos antigos, e cada caixa de som aqui tem uma história. Não estamos copiando nenhum modelo, vamos experimentar bastante e evoluir com isso. Estamos com muita vontade de fazer bem feito — diz Dorfman.

— É um lugar de música. Uma rádio de música. Um bar de música. Um espaço para shows de música. Foi isso que juntou esse grupo — completa Titton.

Enormes caixas de som foram restauradas e instaladas no bar. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Retomada nas caldeiras

A aproximação com o Shopping Total começou justamente no período da enchente, quando o empreendimento abrigava um ponto de doações. Titton conheceu a gerente de marketing do centro de compras, Silvia Rachewsky, que lhe ofereceu um dos pontos vagos no complexo para que o Agulha se instalasse. A área de 430 metros quadrados das antigas caldeiras foi a que mais chamou a atenção dos sócios, mas o negócio não foi firmado na época.

O acordo foi fechado somente em novembro de 2024, e as obras começaram dois meses depois. Desde então, poucas adaptações foram feitas, mas todas de acordo com normas da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epach), pois o imóvel foi tombado pela prefeitura em 1999. O estúdio de rádio foi instalado em parte da cozinha do antigo restaurante.

"Música acima de tudo"

Enormes caixas de som da década de 1960, de cor azul, foram restauradas por artesãos de Porto Alegre e colocadas no primeiro cômodo do Agulha, em contraste com as paredes de tijolos expostos.

Mais adiante, há um outro espaço com cadeiras e sofás, que será usado como um lounge. Por fim, chega-se ao espaço para shows, que terá capacidade para até cem pessoas — menos do que no antigo Agulha, que comportava até 300 frequentadores.

— Esse lugar existe por causa da música, antes de qualquer coisa. É um negócio que vai se sustentar pelo bar e pelo café também, mas a música está acima de tudo. Nós ficamos amigos por causa da música. Nas reuniões mais importantes, falávamos mais das caixas de som do que de outras coisas — diz Marcelo Ferla.

A ideia é fazer no local shows intimistas de diversos gêneros musicais, como jazz, MPB, rock e samba. O Agulha, inclusive, divulgará as agendas de outras casas de Porto Alegre. Mesmo com a inauguração do espaço marcada para os próximos dias, ainda serão feitos ajustes ao longo das semanas seguintes, avisam os sócios.