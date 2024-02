O debate sobre aumento ou manutenção do preço da passagem de ônibus em Porto Alegre, cuja revisão tradicionalmente acontece nos meses de fevereiro, deve esquentar com a aprovação, pela Câmara de Vereadores, da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero. A proposta obteve 21 votos favoráveis, 10 contrários e teve cinco abstenções, em sessão ocorrida na última quarta-feira (14). Em ano de escolhas para a sucessão no Paço e no parlamento municipais, a discussão é considerada oportunista pela liderança de governo, enquanto é apontada como necessária por forças políticas divergentes.