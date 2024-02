O preço da passagem de ônibus em Porto Alegre para 2024 já domina as atenções da prefeitura. Após a definição sobre o reajuste dos rodoviários - que aceitaram receber a reposição da inflação, renovação do plano de saúde sem elevação e aumento no valor do vale-refeição -, cálculos são feitos para saber qual será o impacto financeiro.