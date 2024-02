A Prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 629 milhões com o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024. O valor é 6% maior do que foi recolhido com o pagamento da cota única no ano passado. Mais de 47% do IPTU foi recolhido pelos contribuintes da Capital que aproveitaram os descontos e pagaram o imposto até o dia 8 de fevereiro.