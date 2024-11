A segunda edição da Expo Favela RS — maior feira de empreendedorismo da América Latina — será realizada nestas quinta-feira (28) e sexta-feira (29), das 9h às 21h, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. A entrada para o público é gratuita, mas é necessário se inscrever para o evento (veja abaixo como garantir presença).