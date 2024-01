Após o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informar que as contas referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 serão cobradas pela média de consumo dos três meses anteriores, clientes relataram dificuldades para acessar as cobranças, que geralmente são emitidas no momento da leitura e colocadas na caixa de correio. Sem os profissionais que fazem a leitura, no entanto, a cobrança é enviada pelos Correios.