O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) disse nesta terça-feira (9) que as contas referentes aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 terão o valor baseado na média de consumo dos três meses anteriores (setembro, outubro e novembro). O motivo é a rescisão com a empresa Fimm, que era responsável pela leitura dos hidrômetros em Porto Alegre, e que chegou a ser alvo de reclamações de moradores da Capital, em razão de problemas no serviço.