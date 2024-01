Os reiterados pedidos do prefeito Sebastião Melo para que a CEEE Equatorial instale geradores de energia em estações de bombeamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em momentos de crise não têm previsão regulatória nem contratual. A informação é da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), instituição autônoma que fiscaliza a atuação e o cumprimento contratual da CEEE Equatorial.