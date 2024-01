Em pouco mais de uma hora, Porto Alegre se viu embaixo d'água na tarde desta terça-feira (2). Choveu na capital gaúcha, entre as 13h e as 14h, quase metade de todo o volume esperado para o mês de janeiro, que é de 120mm. Conforme a Climatempo, na estação do bairro São João foram registrados 54mm. Já no Jardim Botânico, a marca foi um pouco menor, de 37,4mm.