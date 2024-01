A prefeitura de Porto Alegre diz que a falta de luz em uma estação de bombeamento agravou os alagamentos registrados na terça-feira (2) na cidade. O problema teria acontecido na casa de bombas do bairro Navegantes. Por causa disso, o Executivo deve pedir uma reunião com a CEEE Equatorial, responsável pelo abastecimento de energia elétrica na Capital, para cobrar prioridade às demandas do município.