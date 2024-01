Motoristas que perderam placas de veículos com a chuvarada que atingiu Porto Alegre na tarde de terça-feira (2), quando quase metade de todo o volume esperado para o mês de janeiro caiu na Capital no intervalo de 1 hora, têm uma chance de recuperar a peça. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contabiliza, na manhã desta quarta-feira (3), 28 placas perdidas em diversas regiões da cidade e que foram encontradas pelo público em geral e agentes da EPTC. As peças foram levadas até a sede da empresa pública. Outras placas encontradas pelos cidadãos podem ser entregues a agentes de trânsito ou na sede da empresa.