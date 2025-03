Público reunido na Cidade Baixa pula, chora e vibra com vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar

Reação do público reunido no bar Brita, na Cidade Baixa, foi digna de Brasil vencendo a Copa do Mundo. Renan Mattos / Agencia RBS

Fernanda Torres deixou claro: "Não entrem em clima de Copa do Mundo". Porto Alegre, contudo, não obedeceu.

Na noite deste domingo (2), quando Ainda Estou Aqui foi anunciado como vencedor do Oscar de melhor filme internacional, a reação do público reunido no bar Brita, na Cidade Baixa, foi digna de Brasil vencendo o mundial de futebol.

As mais de 200 pessoas que acompanhavam a premiação no local vibraram de maneira eletrizante. Pulos, abraços e gritos tomaram conta do bar a céu aberto, que instalou um telão para a exibição da cerimônia.

Além da estatueta de melhor filme internacional, a expectativa era grande também pela vitória de Ainda Estou Aqui nas demais categorias em que concorria — melhor filme e melhor atriz, com Fernanda Torres. As vitórias não vieram, mas o público não se deixou abater.

Contudo, quando Mikey Madison, de Anora, foi anunciada como melhor atriz, gritos de "É marmelada!" tomaram conta do local.

A bióloga Vanessa Baptista, 44 anos, confessou a frustração por ver Fernanda Torres perder a estatueta, mas disse considerar a vitória inédita de Ainda Estou Aqui maior do que qualquer sentimento de derrota.

Ela compareceu ao evento usando uma placa com a frase: "A gente vai sorrir, sim. Sorriam!".

— Eu admito que estava preparada para ver Fernanda Torres perder. Porém, para a Demi Moore, não para uma ilustre desconhecida. Mas tudo bem, a alegria continua imensa por Ainda Estou Aqui. Fico feliz de poder festejar um momento tão importante como esse, mesmo diante do horror que Porto Alegre está vivendo, impedida de celebrar o Carnaval — diz a bióloga, orgulhosa da conquista nacional.

A bióloga Vanessa Baptista compareceu ao evento usando uma placa com a frase: "A gente vai sorrir, sim. Sorriam!". Renan Mattos / Agencia RBS

Aliás, o orgulho de ser brasileiro ditou o ritmo de toda a noite. Desde o início do evento, às 19h, a cada menção ao filme nacional ou a Fernanda Torres, a reação foi a mesma: aplausos, gritos e muita aclamação.

Já nas vezes em que a transmissão mostrou o elenco de Emília Perez, rival direto de Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme internacional, vaias puderam ser ouvidas em volume estridente pela região da Cidade Baixa, que concentrou boa parte dos eventos dedicados a acompanhar o Oscar.

Mais festas pela Cidade Baixa e pelo Centro

Ao menos uma dezena de bares do bairro boêmio transmitiram a cerimônia. No Spoiler, o público foi convocado a comparecer com trajes de gala. O evento teve tapete vermelho com direito a fotógrafo e um menu especial alusivo à maior festa do cinema.

O item mais pedido da noite foi um drinque em homenagem a Fernanda Torres. A bebida combina suco de caju, cynar e perfume de cumaru e é servida em um copo ornado com o rosto da atriz.

O casal Paula Gatto, 44 anos, e Débora Szczesny, 34, provaram e aprovaram o drinque. As duas fizeram questão de acompanhar a cerimônia em um local especial e compareceram ao evento a caráter.

Para elas, Ainda Estou Aqui resgatou o orgulho do povo brasileiro.

— A campanha do Oscar está trazendo uma grande projeção ao cinema do país e fazendo com que as pessoas sintam vontade de assistir aos filmes nacionais. É muito lindo ver esse clima de Copa do Mundo tomando conta de todos, esse orgulho de ser brasileiro sendo resgatado — comenta Débora.

— Tudo se torna ainda mais especial se pensarmos que é Fernanda Torres quem está concorrendo, levando também o nome da mãe, Fernanda Montenegro. As duas são atrizes brilhantes e merecem todo o reconhecimento do mundo — completa Paula.

Também na Cidade Baixa, a Cervejaria Mambembe iniciou a festa às 16h, com DJ embalando o público em ritmo de Carnaval, mas também de Oscar. Às 20h, a banda Kabaluere apresentou músicas que integram a trilha sonora de Ainda Estou Aqui, esquentando o clima para o momento mais aguardado da noite.

Centenas de pessoas se reuniram no local para acompanhar a transmissão, que teve início às 22h, com direito a telão. Os primeiros a comprar drinques foram presenteados com máscaras de Fernanda Torres.

Já na Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico, mais de 150 pessoas se reuniram para assistir à premiação na telona. O local distribuiu senhas para quem desejasse participar do evento, que teve início às 21h. Contudo, desde a tarde, uma fila de pessoas se formava na entrada.

Por volta das 19h, todos os tíquetes para acessar a sala de cinema já estavam esgotados. Para comportar a grande demanda, um novo espaço de transmissão foi aberto na galeria da Cinemateca.

A funcionária pública Luciane Cassol foi a primeira a chegar ao local, às 17h. Na ânsia de garantir um lugar, ela se organizou para estar na cinemateca antes do pôr do sol.

Luciane levou um livro para passar o tempo e aguardou o início da distribuição das senhas. Tudo isso, para não perder a chance de prestigiar o audiovisual brasileiro.

— Fiz questão de vir assistir aqui (no Capitólio). É um momento único para o cinema nacional, então, nada mais justo que assistir em um local que também é simbólico para o nosso cinema — contou.

Mais de 150 pessoas lotaram a Cinemateca Capitólio para acompanhar a transmissão do Oscar. Camila Bengo / Agência RBS