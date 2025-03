Trensurb funciona somente até a estação Farrapos nesta segunda e terça-feira de Carnaval

Nesta segunda-feira (3), trens da Trensurb circulam com intervalos de 15 a 20 minutos, somente entre Farrapos e Novo Hamburgo , com o trajeto sendo complementado por serviço de ônibus. Na terça-feira (4), a operação segue a tabela de domingos e feriados.

Assim como nesta segunda-feira, nesta terça os trens operam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, com complementação do serviço por ônibus no trecho Mercado-Farrapos. Isso ocorre em função da continuidade das obras de recuperação da via devido aos impactos da enchente de maio de 2024.