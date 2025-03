Com vitória de "Ainda Estou Aqui", Brasil repete Argentina em temática sobre ditadura

A vitória histórica de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 como melhor filme internacional atesta, dentro da academia, um padrão recorrente: o cinema como instrumento de memória e resistência reverbera com força e o resultado é a estatueta dourada como símbolo de luta contra regimes autoritários. A Argentina, por exemplo, possui dois Oscars: em 1985 venceu com A História Oficial e em 2009, com O Segredos dos Seus Olhos, ambos filmes com temática sobre a ditadura que assolou o país de 1976 a 1983.