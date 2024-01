A chuva intensa que atingiu Porto Alegre no meio da tarde desta terça-feira (2) provocou danos em ruas e avenidas, pontos de alagamento e obstruiu acessos de grande fluxo para a mobilidade na Capital, como o Túnel da Conceição e a Trincheira da Ceará. A grande vazão de água coletada no sistema de drenagem pluvial transbordou em ao menos dois locais e impressionou quem viu as cenas.