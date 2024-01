O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou nesta quarta-feira (3) que já está acertada a realização, ainda no mês de janeiro, do primeiro mutirão para retirada do excesso de fios em postes da cidade. A declaração ocorreu durante atendimento à imprensa após a cerimônia de posse da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores.