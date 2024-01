A prefeitura de Porto Alegre vai entregar uma lista com solicitações para a CEEE Equatorial sobre o atendimento da empresa ao Departamento Municipal de Água Esgotos (Dmae). As informações foram detalhadas pelo prefeito Sebastião Melo em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, na manhã desta quinta-feira (4). O pedido deve ser feito em reunião com a direção da companhia.