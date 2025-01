Bolsonaro volta a criticar decisão de Moraes sobre passaporte: "Posso fugir agora"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a retenção de seu passaporte em fevereiro de 2024.

Durante entrevista nesta segunda-feira (20), dia da posse de Donald Trump como presidente nos Estados Unidos, Bolsonaro declarou que poderia sair do país caso quisesse. As informações são do jornal O Globo.