A ex-companheira do homem que morreu ao detonar uma carga explosiva em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quarta-feira (13), foi transferida do Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, em Santa Catarina, para o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages, no mesmo Estado, na noite de domingo (17).