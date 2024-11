Responsável pelo atentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, se filiou ao PL e concorreu a vereador em 2020 em Rio do Sul, em Santa Catarina. Apesar disso, a direção da sigla no município sustenta que o autor do ataque em Brasília não tinha ação partidária, preferindo exercer a militância política de forma pessoal e por meio das redes sociais.