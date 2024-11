Defesa de "kid preto" preso na Operação Contragolpe diz que ele foi vítima de armação

O advogado Jeffrey Chiquini, defensor do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, preso no Rio de Janeiro no dia 19, disse, nesta sexta-feira (29), que o militar, que faz parte dos chamados kids pretos — também conhecidos como forças especiais — foi “vítima de uma armação” no caso que apura tentativa de golpe militar e o planejamento do assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).