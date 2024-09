Marçal alega tentativa de homicídio, mas queixa contra Datena é registrada como lesão corporal

A agressão do apresentador e candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena ao seu adversário do PRTB, Pablo Marçal, foi registrada no 78.º Distrito Policial (Jardins) como lesão corporal e injúria real. O caso foi levado ao plantão policial pelo advogado Tassio Renam Souza Botelho, que defende Marçal. O ex-coach tem chamado o caso de "tentativa de homicídio. Já Datena diz que não se arrepende e que faria o mesmo novamente.