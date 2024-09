Durante debate Notícia

Datena diz que não se arrepende de ter agredido Marçal: "Não pude me conter"

Candidato do PSDB foi expulso do programa após arremessar cadeira contra postulante do PRTB, que foi encaminhado para hospital

16/09/2024 - 00h59min Atualizada em 16/09/2024 - 01h10min