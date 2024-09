São Paulo Notícia

Nas redes sociais, Pablo Marçal compara agressão de Datena com facada em Jair Bolsonaro e tiro em Donald Trump

Candidato do PRTB levou uma cadeirada de José Luiz Datena, do PSDB, no debate promovido pela TV Cultura no último domingo. O ex-coach foi levado para o hospital

16/09/2024 - 07h14min Atualizada em 16/09/2024 - 11h08min