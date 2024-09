Crise climática

Lula libera recursos contra incêndios, mas não chega a acordo sobre endurecimento de penas

Mudanças em legislação foram discutidas com presidentes da Câmara, do Senado e do STF, mas sem consenso num primeiro momento. Chefe do Executivo federal se reúne nesta semana também com governadores

17/09/2024 - 22h48min