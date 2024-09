Marina Silva defende penas mais severas para queimadas e cita projeto que classifica incêndios como crime hediondo

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu, nesta terça-feira (17), o aumento de penas para pessoas que provocam incêndios e citou um projeto de lei do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que torna a prática crime hediondo. Ela afirmou ainda que o Brasil tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados sob risco de pegar fogo, por ação criminosa, em meio à maior estiagem da história recente do país. O número representa quase 60% da área total do território brasileiro.