Grande parte da fumaça dos incêndios que atingem o Brasil e países vizinhos foi dissipada do Rio Grande do Sul. Dados do Serviço de Monitoramento Atmosférico do Copernicus mostram baixa concentração de poluentes sobre o Estado nesta terça-feira (17), com o corredor de fumaça em circulação mais intensa sobre o centro-oeste e norte do país.