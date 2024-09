Culpa da fumaça Notícia

Céu ficou azul somente em dois dos últimos 30 dias na Região Metropolitana; veja comparação

Sol deve voltar a aparecer no domingo, por conta da chuva que ajuda a dispersar as partículas de incêndios do norte do continente

13/09/2024 - 18h00min Atualizada em 13/09/2024 - 20h27min