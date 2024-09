Céu cinza e Sol vermelho, com cores opacas. Assim tem sido o amanhecer de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e de boa parte do Brasil há, pelo menos, duas semanas devido à pluma de fumaça dos incêndios que circula na atmosfera. A tonalidade do Sol voltou a chamar a atenção dos porto-alegrenses no início da manhã desta terça-feira (10).