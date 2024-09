Procedimento de emergência Notícia

Deputada Carla Zambelli é internada e falta a depoimento no STF

Parlamentar do PL é acusada de ser autora intelectual de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça com objetivo de emitir um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes

26/09/2024 - 15h27min