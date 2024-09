A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está fiscalizando a empresa Starlink, de Elon Musk. De acordo com o presidente do órgão, Carlos Baigorri, o monitoramento é para verificar se a empresa está mesmo descumprindo a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para derrubada do acesso ao X. As informações do g1.