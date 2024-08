Consenso Notícia

Em conjunto com o Congresso, STF decide que "emendas Pix" devem seguir critérios de transparência

Encontro realizado nesta terça-feira contou com a presença dos 11 ministros do Supremo, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); regras devem ser estabelecidas em até 10 dias

20/08/2024 - 17h19min