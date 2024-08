Julgamento definitivo Notícia

Dino diz que acordo sobre emendas ainda passará pelo plenário do STF

Após reunião na terça-feira (20) entre ministros da Suprema Corte e presidentes da Câmara e do Senado, com presença de representantes do Executivo, ficou decidido que repasses precisam de transparência

21/08/2024 - 17h30min