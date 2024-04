293 votos a favor Sob protestos de governistas, Câmara aprova urgência a PL que pune invasor de propriedade rural Análise do requerimento para o projeto que tem como alvo o MST ocorre após o Incra ter exonerado um primo de Arthur Lira do cargo de superintendente regional de Alagoas. Texto pulará a etapa de análise em comissões e poderá ser votado diretamente no plenário