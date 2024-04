O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o Brasil passa por um momento de "grandes mobilizações" ao ser questionado sobre as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ele deu a declaração nesta segunda-feira (15), no Palácio do Planalto, depois de lançamento de medidas do governo voltadas à reforma agrária.