O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), calculou mal a estratégia de demonstrar a força de seu grupo tentando derrubar a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco. A derrota daqueles que consideram a medida uma extrapolação das atribuições do Supremo Tribunal Federal (STF), contudo, está longe de significar uma vitória do governo, e a ideia de utilizar o caso para tentar desgastar Lira é arriscada.