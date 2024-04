O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira (12) que não vai se rebaixar ao nível do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que na quinta-feira (11) chamou Padilha de "incompetente" e "desafeto pessoal". O ministro está no Rio de Janeiro participando do Fórum Brasileiro dos Líderes de Energia.