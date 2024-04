Na tarde desta quinta-feira (11/4), na sede nacional do PSB em Brasília, o presidente do PSB de Caxias do Sul, vereador Zé Dambrós, e o vereador licenciado e ex-Secretário de Habitação, Wagner Petrini, estiveram reunidos com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro, do qual participaram também os presidentes nacional e estadual da sigla, respectivamente, Carlos Siqueira e Mário Bruck (os cinco na foto), ocorreu logo após reunião da executiva nacional do PSB.